23 Ocak 2017 Pazartesi

Savunma Zaafiyeti


Ligde yediği 18 golün 10’u kafa vuruşlarından gelen Galatasaray, Avrupa’da bu kulvarın en kötü 4. takımı oldu. ..Bek ve stoperlerin uzun boylu olmamasının sonucu diyebiliriz.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 