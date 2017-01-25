25 Ocak 2017 Çarşamba

GS Tarihinde Bir Maçta 5 Gol Atanlar


Galatasaray tarihinde bir maçta 5 gol atan futbolcular:

 Metin Oktay Erdal Keser Tanju Çolak Jardel Podolski
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