24 Ocak 2017 Salı

Bir Zamanlar Bayern Münih


Böyle fotoğraflar görünce yaşlandık be diyorum.Jurgen Klinsmann, Emil Kostadinov veLothar Matthaus.
Ortayı Yapan zaman:
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