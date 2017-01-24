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Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
24 Ocak 2017 Salı
Bir Zamanlar Bayern Münih
Böyle fotoğraflar görünce yaşlandık be diyorum.Jurgen Klinsmann, Emil Kostadinov veLothar Matthaus.
Ortayı Yapan
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zaman:
Salı, Ocak 24, 2017
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Etiketler:
Bayern Münih
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