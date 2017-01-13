13 Ocak 2017 Cuma

Hafta Sonu Futbol



13 Ocak 2017, Cuma
20:00 Bursaspor - Trabzonspor (BeIN Sports 1)
22:45 Lille - Saint-Etienne (BeIN Sports 2)
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