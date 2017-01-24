24 Ocak 2017 Salı

Nihat'tan Arda Ve Emre İçin Yorumlar


"Emre Çolak'ı çok tebrik ediyorum ve onunla gurur duyuyorum. La Liga'ya gelme kararınını çok destekliyorum.""Arda içinse söyleyecek söz yok. Barcelona'da resmen joker oyuncu konumunda. Messi ve Neymar'ın yerine oynuyor"
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