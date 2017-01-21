La Liga'da Emre Çolak

Geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesi bitince kimse nereye gidiyorsun demedi açıkcası Emre'ye...Felaket bir sezon geçiren takımda fark yaratmayınca kimse yeni sözleşme ve kalsın diye bir çaba içine girmedi..Bende dahil gitmesine bir tepki vermedik doğal olarak.Yetenekli olduğu kesin.takıma fayda sağladığı dönemde oldu ancak vazgeçilmez olmadı hiç bir zaman.
Avrupa hele İspanya gidebileceği en iyi ligdi bana göre ve şu ana kadar başarılı oldu diyebiliriz.4 asist ile ve asistten bağımsız topu ayağına aldığında oyunu yönlendirmesi ile fark yaratıyor diyebiliriz.
Galatasaray açısından yerine transfer edildi diyebileceğimiz Josue çok kötü bir sezon geçiriyor ve Emre'yi aratır durumda açıkcası...Henüz 25 yaşında ve doğru zamanda kariyeri için iyi bir adım attı kesinlikle...Başarılı olmasından mutlu olacağımız kişilerden biri ,şansı bol olsun.
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