23 Ocak 2017 Pazartesi

B.Dortmund'un Geleceği

J. Weigl (21)
E. Mor (19) O. Dembele (18) C. Pulisic (18) F. Passlack (18) A. Isak (17)




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