12 Ocak 2017 Perşembe

Ronaldo & Tugay


11 Ocak 2006 Cristiano Ronaldo & Tugay Kerimoğlu (Blackburn Rovers - Manchester United)
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 