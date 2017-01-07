Eto'o Bitmiş mi Fikret Başgan?

Hem sezon başı hem de devre arasında Beşiktaş'ın Eto'o ya ilgisi malum...Demba Ba ve Gomez'den sonra o kalibrede golcü hele CL için şarttı ve Cenk ile Aboubakar o boşluğu tam olarak dolduramadı.
Devre arası bugüne kadar Eto'o bitti bitiyor denirken bu akşam Antalyaspor tesis açılışında kulüp başkanı hem de Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve teknik adamları Şenol Güneş davetli misafir iken sahneye Etoo yu çağırıp abiyane tabir ile ''hadi başka kapıya'' demiş...Nereden bakarsan bak yakışıksız ve nezaketten uzak bir davranış.
Ama şaşırmadım tabii ki...Ülke her anlamda o kadar vasatlığa gömüldü ki kim ne yapsa artık şaşıramıyoruz.
Şu da var aslında...Bu başka bir kulüp başkanına ya da Beşiktaş'ın başka saygın bir başkanına yapılsa belki ayıp denir ancak maalesef son yıllarda benzer tuhaf açıklamalar ile gündeme gelen Fikret Orman için az biraz layığını bulmuş demek geliyor içimden.
Transfer görüşmesi yapılır...Anlaşılır, anlaşılmaz satmak istersin istemezsin o ayrı konu ama davet edip bu tarz şova dökmek yine de ayıp olmuş diyelim büyüklük bizde kalsın.
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