29 Ocak 2017 Pazar

ASY Arena'da 300. Gol


GS’ın Arena’daki 300. golünü Yasin Öztekin kaydetti ⚽️1.Servet ⚽️50.Elmander ⚽️100.Drogba ⚽️150.Sneijder ⚽️200.Hakan ⚽️250.Selçuk
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