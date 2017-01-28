28 Ocak 2017 Cumartesi

BenficaBank


2007 yılından bu yana 21 futbolcu satışından toplam 406 milyon Euro gelir elde etti. Bu dönemdeki en pahalı satışları;
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