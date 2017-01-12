Garry Rodrigues Galatasaray'da

27 Kasım 1990 Hollanda doğumlu Rodrigues, milli takım olarak Yeşil Burun Adaları'nı tercih eden bir isim... Futbola 14 yaşında Feyenoord altyapısında başlayan Rodrigues, 2007'de yeşil sahadaki kariyerine Portekiz'de Real Sport Clube ile devam etti. İlk A takım tecrübesini 19 yaşında Hollanda'nın XerxesDZB takımıyla yaşayan kanat oyuncusu, ilk büyük transferini ise 2012'de ADO Den Haag'a yaptı.
1+1 yıllık sözleşmenin ilk bölümünü Dordrecht'te kiralık olarak geçiren Garry, buradaki altı aylık perfromansıyla Levski Sofya'nın dikkatini çekti. 2013 kış transfer döneminde Bulgaristan'a transfer olan Hollanda doğumlu oyuncu 2013 Bulgaristan Kupası finalinde takımı adına maçı uzatmalara getiren golü kaydetse de Levski penaltılar sonunda elendi.
Rodrigues 2013'ün ikinci bölümüne hızlı başladı. Ligde 11, kupada ise 3 gol atan oyuncu takımının ligde ilk 3 sırada tutunmasını sağladı. Buradaki iyi futbolu ona La Liga'nın kapılarını açtı. 2014 Ocak'ta Elche'ye kiralık olarak giden Rodrigues 10 maçta 1 gol 2 asist üretti. 2014-15 sezonunda İspanyol ekibi ile 32 maça çıkan Rodrigues, kariyerine Yunanistan'da devam etme kararı aldı.
PAOK ile 2015-16 sezonunda 36 maça çıkan Rodrigues 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımı ise normal sezonu 4. sırada play-off grubunu ise lider bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Bir sonraki yıl Kupa 1 elemesinde Ajax'a mağlup olan PAOK, öne elemede Dinamo Tiflis'i geçip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Rodrigues elemelerde 1, gruplarda da 2 gol kaydederek takımın bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı. Ligde ise 11'i ilk 11 olmak üzere 12 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Rodrigues 2013'ün ikinci bölümüne hızlı başladı. Ligde 11, kupada ise 3 gol atan oyuncu takımının ligde ilk 3 sırada tutunmasını sağladı. Buradaki iyi futbolu ona La Liga'nın kapılarını açtı. 2014 Ocak'ta Elche'ye kiralık olarak giden Rodrigues 10 maçta 1 gol 2 asist üretti. 2014-15 sezonunda İspanyol ekibi ile 32 maça çıkan Rodrigues, kariyerine Yunanistan'da devam etme kararı aldı.
PAOK ile 2015-16 sezonunda 36 maça çıkan Rodrigues 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımı ise normal sezonu 4. sırada play-off grubunu ise lider bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Bir sonraki yıl Kupa 1 elemesinde Ajax'a mağlup olan PAOK, öne elemede Dinamo Tiflis'i geçip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Rodrigues elemelerde 1, gruplarda da 2 gol kaydederek takımın bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı. Ligde ise 11'i ilk 11 olmak üzere 12 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
* Galatasaray resmi internet sitesinden alıntıdır.
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