4 Ocak 2017 Çarşamba

Bir Yılda Zidane


Bir yıl önce bugün: Zinedine Zidane, Real Madrid teknik direktörü oldu Maç: 53 Galibiyet: 41 Yenilmezlik serisi: 37 maç Mağlubiyet: 2 Kupa: 3
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