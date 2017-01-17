17 Ocak 2017 Salı

Keita & Olcan


Yıllar önce Galatasaray-Gaziantepspor maçından bir fotoğraf...Keita ne akardı sağ kanattan be yaldır yaldır...Güzel günlerdi.
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