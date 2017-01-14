14 Ocak 2017 Cumartesi

Afrika Kupası Başlarken


Yarın başlayacak Afrika Kupası'na en çok oyuncu gönderen ülkeler: 🇫🇷 57 🇬🇧 37 🇹🇳 18 🇵🇹 18 🇹🇷 18 🇪🇸 18 🇧🇪 16 🇪🇬 14
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