28 Ocak 2017 Cumartesi

MSN 2017 Yılına İyi Başladı


MSN üçlüsü, 2017 yılına iyi başladı. Messi - 7 maç, 6 gol, 2 asist Suarez - 7 maç, 5 gol, 2 asist Neymar - 6 maç, 3 gol, 1 asist
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 