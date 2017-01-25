25 Ocak 2017 Çarşamba

Podolski'den Jardel Tarifesi 5'lik


Lukas Podolski, Galatasaray formasıyla Mario Jardel'den bu yana bir resmi maçta beş gol atan ilk oyuncu oldu.
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