22 Ocak 2017 Pazar

Bir Zamanlar Zlatan


Zlatan İbrahimovic'in Malmö dönemi...Odasının duvarına Ronaldo posteri asacak kadar hayranmış demek. Aslında aralarında sadece 5 yaş varken hem de...Zlatan 1981 , Ronaldo 1976 doğumlu...
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