17 Ocak 2017 Salı

20 Sene Olmuş Dile Kolay

Bu maçı izlediğimi net hatırlıyorum 1997 senesi...20 sene geçmiş üzerinden...Ayrıca bu forma denince aklıma gelen topçu net olarak Adrian İlie...
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