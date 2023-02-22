22 Şubat 2023 Çarşamba

Zaniolo Galatasaray'da


 Geldiği yaş ve potansiyelini düşünce, Zaniolo transferini Frank Ribery'e benzetebiliriz. Önümüzdeki yaz Galatasaray kar edip satabilir. Zaniolo transferinin bir yönetim başarısı olduğunu çok net şekilde söyleyebiliriz.

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