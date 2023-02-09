9 Şubat 2023 Perşembe

Ligin Sefiri


 Son 10 maçın 8 inde skora direkt etki etti. Büyük topçu çok büyük.

Ortayı Yapan zaman:
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