1 Şubat 2023 Çarşamba

Müthiş İkili


Biri teknik diğeri atletik çok kıymetli iki beke sahibiz. Boey'i sezon sonu tutmak zor. O da Nelsonn gibi 15-20 milyon seviyesinde satılacak gibi. Dubois yine sağ beke geçer. Sol bek Kazımcan dışından bir scout transferi gelecektir.

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