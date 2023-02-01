1 Şubat 2023 Çarşamba

Messi Ve Maradona


 Lionel Messi: "Diego Maradona'nın Dünya Kupası'nı bana uzatmasını, en azından tüm bu olup biteni görmesini çok isterdim."

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