1 Şubat 2023 Çarşamba

Kaan Ayhan Galatasaray'da


Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin maliyetini açıkladı. 📌 Geçici transfer ücreti 400 bin euro 📌 Satın alma opsiyonu 2.8 milyon euro 📌 Oyuncuya yarım sezonluk 9.5 milyon TL maaş 

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