2 Şubat 2023 Perşembe

Bir Amaç Uğruna


 Bayılıyorum böyle fotoğraflara. Bunlar şampiyonluk habercisi birliktelikler. Herkes aynı ruhla bir hedefe odaklanmış gidiyor.

Ortayı Yapan zaman:
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