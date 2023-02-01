1 Şubat 2023 Çarşamba

Çocukluk Hayali


Çoğu gurbetçi çocuk gibi Kaan Ayhan'da Galatasaraylı elbette. O dönem Avrupa'da fırtına gibi esen takım herkesin sempatisini kazanmış ve taraftar sayısını artırmıştı.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 