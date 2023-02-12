12 Şubat 2023 Pazar

Kuzeyin Kralı


 İş ahlakı,çalışkanlığı,disiplini,adanmışlığı,istikrarı örnek sporcu niteliğinde.

Ortayı Yapan zaman:
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