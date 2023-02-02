2 Şubat 2023 Perşembe

Tek Kişilik Dev Gösteri


 Mauro Icardi 2 gol attı, Abdülkerim 1 gol attı + 1 asist yaptı, ama bence bu akşamın yıldızı Lucas Torreira'ydı. Müthişti. İnanılmaz koştu, savaştı, mücadele etti, top çaldı, rakibi kesti, rakibe bastı, kritik hamleleri vardı.

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