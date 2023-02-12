12 Şubat 2023 Pazar

Sağın En Güçlü Lideri


 Sağ bek dersin ama sanki takımın en önemli mevkisi gibi fark yaratıyor ligin başından beri. Çok iyi bir transfer yapacak inanıyorum. Hele Fransa milli takımından davet alırsa değerini katlar.

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