9 Şubat 2023 Perşembe

Okan Hocadan Rekor


 Okan Buruk, Süper Lig tarihinde, bir sezonda üst üste 12 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

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