2 Şubat 2023 Perşembe

En Klas Kafa Golü


En sevdiğim kafa golü vuruşu bu. Uzak köşeye sıyırtma. Muazzam zamanlama ile kaleci resmen kıpırdamıyor bile.

Ortayı Yapan zaman:
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