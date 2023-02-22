22 Şubat 2023 Çarşamba

Real Madrid Farkı


 Karim Benzema: "15. dakikadan sonra gerçek Real Madrid vardı sahada. Bugün mutluyuz ama Bernabeu'da bir maç daha var. Futbol, her zaman zordur. İşlerin bir anda nasıl değişebileceğini iyi biliyoruz."

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