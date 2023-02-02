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Kaptandan Açıklama
Ümraniye’ye karşı iki oynadığımız maçta da aslında bu şekilde oynamamız biraz şans eseri oldu diyebilirim. Bu bize uyan bir oyun değildi. Fakat kalitemiz, oyuncular açısından baktığımızda oyunumuza baktığımızda bunun üzerinde. Geçiş oyunu önemliydi bugün. O geçiş oyununa dikkat etmemiz gerekiyordu. Goller de onun sonucunda zaten ortaya çıktı. Takım olarak son ana kadar mücadeleyi bırakmadık. Bunun sonucunda da Tanrı bize yardımcı oldu diyebiliriz. Çok hoş tabii ki bu sayıları büyütmemiz gerekiyor. Kazanarak çalışmak çok daha iyi oluyor. Bunları biz sürekli büyütmeye çalışmalıyız. Takım olarak bundan daha iyisini yapmaya çalışmalıyız. Bu şekilde rakamlar büyüyecektir.”
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