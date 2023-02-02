2 Şubat 2023 Perşembe

Muazzam Bir Takımdaşlık


 40 yıla yakın zamandır Galatasaray’ı izliyorum

ben 2000’de UEFA kupası almış takım da dahil bu kadar sinerjisi yüksek ve birlikte oynamaktan mutlu takım görmedim. Tribünde olan kenarda olan sahada olan herkes mutlu ve sırası gelen işini yapıyor.
Ortayı Yapan zaman:
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