22 Şubat 2023 Çarşamba

Dubois Mutlu


 Leo Dubois:

"Dünya klasmanında bir kadromuz var. Avrupa’nın büyük kulüplerinden gelen oyuncularımız var. Bana sunulan proje de buydu. Ben de bu projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum."
Ortayı Yapan zaman:
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