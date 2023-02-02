2 Şubat 2023 Perşembe

Ligin En İyisi


 Tam bir istikrar sembolü Nelsson . Klasik kuzeyli. Her maç max verimlilik ile elinden geleni yapıyor ve ligin bana göre en iyisi. Sezon sonu misyonu biter ve 15-20 arası bir bedelle satarız. Gelsin yeni bir scout transferi.

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