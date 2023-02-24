24 Şubat 2023 Cuma

Messi Ve Maradona


 Karl-Heinz Rummenigge: "Maradona-Messi kıyaslamasında Maradona'yı seçiyorum. Çünkü Diego, her zaman rakipleri tarafından dövüldü. Messi ise hakemler ve kurallar tarafından korundu."

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