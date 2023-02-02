Mauro İşinin Başında

İlk yarı biraz daha zordu. Çok şans kaçırdık. Gol mutluluk getirdi bize. Daha sonra kazandığımız için tekrar mutlu olduk. Devam etmemiz gerekiyor. Maç maç devam edip kazanmaya çalışacağız. Aslında değiştiriyorum sürekli. Son maçta güç odaklı yapmaya çalışmıştım son maçta. Bacağımda bir rahatsızlık vardı. Fakat bu seferkinde daha farklı bir atış stili denemek istedim ve sonunda skoru yükselttim.
Bir forvetin görevi bu. Takım oyunu kurduktan sonra topu oraya getirdikten sonra benim de bir forvet olarak o topu içeriye atmak gerekiyor. Biraz da şanslı olduğumu düşünüyorum.
Şarkı son gollerimde çaldığı için oradan biliyordum. Takımla ve taraftarımızla birlikte dinleyebildiğim için çok hoşuma gidiyor. Çok zarif bir olay olduğunu düşünüyorum.”
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