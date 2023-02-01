1 Şubat 2023 Çarşamba

Bence Mantıklı Bir Transfer




 8+3 gibi tuhaf bir kural varken kiralık Kaan Ayhan iyi transfer. A Milli oyuncu ve yıllardır Almanya ve İtalya ligi tecrübesi var. Aynı anda Türk bir futbolcu ile 2-4-6 pozisyonunu yedekliyorsun daha ne olsun?

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