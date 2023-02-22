22 Şubat 2023 Çarşamba

Modric& İniesta


 Luka Modric: "Andres Iniesta, şimdiye kadar karşılaştığım en zorlu rakipti. Top ayağındayken çok iyiydi, onu savunmak zordu. İngiltere'de Lampard ve Gerrard gibi efsanelere karşı oynadım ama Iniesta bambaşkaydı!"

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