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12/12 Başardık
Çok memnunum gol için de asist için de. Takım adına da mutluyum. Aynı zamanda birçok maçı üst üste kazanmış olduk. Her zaman dediğim gibi maç maç gidiyoruz, hafta hafta ilerliyoruz. Önümüzdeki hafta biraz iznimiz olacak. O iznimizden sonra da yolumuza devam edeceğiz. Büyük bir takıma karşı oynadık, maçın zor olacağını biliyorduk. Erken yediğimiz gol daha da zorlaştırdı bu durumu. Futbol bu böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Geri dönmeyi bildik. Takımım adına, kendi adıma mutluyum. 12’de 12 yapmayı başardık. Bu yolda kazanmaya devam etmemiz gerekiyor.”
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