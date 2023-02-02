2 Şubat 2023 Perşembe

Yeni Bir Rekor Peşinde


 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında rakip ağları havalandırması hâlinde, Galatasaray’a transfer olduğu sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı oynadığı ilk lig maçında gol atmayı başaran kulüp tarihindeki ilk oyuncu olacak.

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