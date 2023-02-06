Okan Hocadan Açıklama

1-0 sonrası oyuna çok erken gol yemenin telaşıyla hatalar yaptık. Ayağımızdaki topları zaman zaman rakibe verdik. Bu iki takım için de geçerli oldu. Hava şartlarından dolayı iki takım da çok risk almadı. Yunus girişiyle oyunda etkili oldu. Barış iyi niyetle ilk yarıda iyi işler yapmaya çalıştı. İlk yarı takım olarak çok iyi işler yapmadık.. Berkan topa sahip olma anlamında ve savunmada iyi işler yaptı. Çok net pozisyonlarımız var. Bu kadar önemli ve büyük bir maça göre hem şut sayımız hem de ceza alanında topla buluşma sayılarımız çok yüksek. Daha farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik. Üçüncü golü atıp daha erken bitirebilirdik. Trabzonspor son dakikada iki forvete dönerek yüklendi ve hava toplarında etkili oldu. Rakibin son vuruşları etkili olsa maç 2-2 de bitebilirdi. Maçı hakim olan, domine eden ve ikinci yarıdaki oyunumuzla hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
“Oyuncularıma teşekkür ediyorum. En başta bu soğukta gelip bize destek veren seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Bugün stat 100 bin kişi olsa 100 bin kişi gelirdi. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Muhteşem bir taraftarımız vardı. Bu soğukta içimizi ısıttı. Biz de ikinci yarıdaki oyunla onların içini ısıttık. Günün sonunda kazanmaya devam eden bir Galatasaray var. İnşallah daha büyük başarılara…”
“Teknik direktör olarak bu takımın başında ben varım ama sahada mücadele eden oyuncularım. Biz çok geniş bir ekibiz. Florya’da çalışanlarımızla çok büyük bir ekip var. Bunda birlik olan Galatasaray camiasının büyük bir rolü var. Galatasaray camiasının bu sene yaşadığı birliktelik, herkesin Galatasaray için elinden geleni yapması bizim için çok değerli. Bu sahaya yansıyor ve biz sahada en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Şampiyon olmak istiyorsak her hafta kazanmak zorundayız. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Puan farkını açarak devam etmek istiyoruz. Umarım bu puan farkı devam eder.”
“Muslera’nın ayağında bir ağrı var. Ayağına net bir darbe aldı. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Muslera bizim için çok önemli. Türkiye Ligi için de çok önemli. Darbenin ne getirdiğini şu an için tam bilemiyoruz.”
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