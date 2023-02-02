2 Şubat 2023 Perşembe

Gelen Gideni Aratmadı


 Abdülkerim Bardakçı 17 maç 2 gol 2 asist

Büyük takım stoperi sezonda 7-8 gole katkı veriyor olmalı zaten Marcao’nun yerini daha iyi futbolcu ile doldurduk bana göre.
Ortayı Yapan zaman:
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