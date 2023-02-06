Kerem'den Açıklama

Muslera talihsiz bir sakatlık yaşadı. Durumu MR çekildikten sonra belli olacak. Umarız ciddi bir şeyi yoktur. Galibiyet biraz arka planda kaldı. Muslera her futbolcu gibi bizim için çok değerli. Kaptanımız. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur ve yanımızda olur.”
“Çok güzel bir galibiyet oldu. Geriye düştük ama bu bizi yıldırmadı. Dönebileceğimizi biliyorduk. Bu maçı çevireceğimizi biliyorduk. Taraftarımız harikaydı. Bu soğuk havada bizi 90 dakika boyunca desteklediler. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz.”
“Böyle bir şekilde maça başlamak kimse istemez. Moral bozucu olabiliyor ama buradan kalkabilmek önemli. Bizim için en büyük faktörlerden birisi ne olursa olsun sahada vazgeçmiyoruz. Maçı çevireceğimize inanıyoruz. Bugün de aynısı oldu. Arkadaşlarımızla konuşup birbirimizi motive ettiğimiz anda bu maçın döneceğinin farkındaydık. Hepimiz için çok güzel bir galibiyet oldu.”
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