12 Şubat 2023 Pazar

Takım Olmak


 Okan hoca müthiş bir ekip yarattı. Hem saha içi hem de saha dışında

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