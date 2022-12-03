3 Aralık 2022 Cumartesi

Şık Bir Veda


 Son dakika golü attı ,kırmızı kartı gördü ve gitti.

Ortayı Yapan zaman:
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