3 Aralık 2022 Cumartesi

Adam Haklı Bedelini Ödedi


 Luis Suarez: 2010'daki maçta topu elimle kurtardığım için kırmızı kart gördüm. Gana penaltı kullandı ve kaçırdı. Bunun sorumlusu ben değilim. Üzerinden 12 yıl geçti.

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