3 Aralık 2022 Cumartesi

İnsan Değil


 Lionel Messi, 999 karşılaşmada 788 gol ve 338 asist (1126 gol katkısı). İnsan değil diyoruz ya ! işte bu Uzaylı.

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