3 Aralık 2022 Cumartesi

İlk Çeyrek Finalist Portakallar


 🇳🇱 Hollanda, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan ilk takım oldu.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 